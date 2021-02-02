Новое жилье приобретут для десяти семей из аварийных домов в Рязани

В Рязани планируют предоставить новое жилье десяти семьям, проживающим в признанных аварийными домах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас власти готовят аукционную документацию для приобретения квартир. Новое жилье получат жители домов № 29 по улице Товарной и № 92 по улице Свободы, уточняет РИА «7 новостей».

По данным издания, четыре квартиры являются муниципальными, а шесть помещений находятся в собственности.

Деньги на приобретение жилья выделили из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что власти регионов обяжут информировать россиян об аварийности многоквартирных домов. Как выяснили «Известия», такой законопроект 1 февраля поддержит комиссия правительства по законопроектной деятельности.