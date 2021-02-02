Прямой эфир
Туризм
Россия настроена на возобновление чартерных рейсов в Египет
Общество
Синоптик рассказал о сроках прихода весны в Москву
Мир
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Наука
The Lancet опубликовал результаты III фазы исследований «Спутника V»
Общество
Путин заявил о достойном прохождении пандемии системой образования
Экономика
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
Янукович вновь попросил украинских следователей приехать к нему в РФ

При пожаре в школе в Свердловской области пострадали две ученицы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Каменске-Уральском (Свердловская область) произошел пожар в здании школы на улице Школьная. Пострадали две ученицы, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 2 февраля в 12:31. Как выяснилось, огонь возник в подвальном помещении, где находилась раздевалка. Площадь возгорания составила 1 кв. м, как выяснилось, горели личные вещи, пишет ТагилСити.ру.

После срабатывания пожарной сигнализации из школы самостоятельно эвакуировались 190 человек, в том числе 161 ребенок. Две школьницы госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

На тушение выезжали 28 человек личного состава и восемь единиц техники. Огонь при этом потушили сотрудники школы до прибытия пожарных.

Причина возникновения огня устанавливается. Дети были отпущены домой, учебный процесс возобновится в прежнем режиме 3 февраля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021