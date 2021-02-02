При пожаре в школе в Свердловской области пострадали две ученицы

В Каменске-Уральском (Свердловская область) произошел пожар в здании школы на улице Школьная. Пострадали две ученицы, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 2 февраля в 12:31. Как выяснилось, огонь возник в подвальном помещении, где находилась раздевалка. Площадь возгорания составила 1 кв. м, как выяснилось, горели личные вещи, пишет ТагилСити.ру.

После срабатывания пожарной сигнализации из школы самостоятельно эвакуировались 190 человек, в том числе 161 ребенок. Две школьницы госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

На тушение выезжали 28 человек личного состава и восемь единиц техники. Огонь при этом потушили сотрудники школы до прибытия пожарных.

Причина возникновения огня устанавливается. Дети были отпущены домой, учебный процесс возобновится в прежнем режиме 3 февраля.