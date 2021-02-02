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Мемориальную доску Левитану открыли в Москве

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В Москве во вторник, 2 февраля, торжественно открыли мемориальную доску диктору, народному артисту СССР Юрию Левитану. Ее установили на стене Дома Радио, где «Голос Победы» проработал более 30 лет.

Доска выполнена в виде гранитного медальона с бронзовым бюстом диктора и надписью: «Голос Победы Юрий Левитан. С 1949 по 1983 работал в этом здании», сообщается на сайте aif.ru.

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В церемонии приняли участие гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко и помощник президента России Владимир Мединский. В числе почетных гостей была известная советская теле- и радиоведущая Анна Шатилова.

Мединский отметил, что голос Левитана был главным в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) и вдохновлял советских людей на свершения, сообщает телеканал «Звезда».

На мероприятии звучали знаменитые позывные Левитана, многие из которых стали символом советской эпохи. Также включали фрагменты военных сводок советского информбюро.

Ранее, 18 декабря, в Екатеринбурге открыли музей военной истории «Свердловск: Говорит Москва!», экспонаты которого посвящены работе всесоюзного комитета радиовещания в годы ВОВ и диктору Левитану. В музее воссоздана студия записи сводок от Совинформбюро. Представлены уникальные кадры и аудиозаписи Левитана. Также в экспозиции фото и документы о жизни Свердловска в годы войны.

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