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Путин заявил необходимости уважать историю своей страны

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Каждый человек должен знать и уважать историю своей страны, а также чтить подвиги предков. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лауреатами конкурса «Учитель года».

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«Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить подвиг, совершенный ради сегодняшних поколений нашими предшественниками», ― сказал глава государства.

Также Путин подчеркнул символичность того, что лауреаты для участия в онлайн-конференции собрались в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в день победы в этом сражении.

Конкурс «Учитель года» проводится ежегодно с 1992 года. Чаще всего абсолютными победителями становились преподаватели русского языка и литературы (девять человек), математики (пять человек), истории, биологии и музыки (по три человека).

С 2005 года федеральный этап конкурса проводится не в Москве, а на родине победителя. По мнению организаторов, таким образом конкурс «инвестирует» опыт лучших учителей в систему образования субъектов России, популяризирует профессию.

В этот раз в заключительном этапе конкурса принимали участие 85 человек из всех регионов страны. Их средний стаж педагогической деятельности — 12 лет. Самому молодому участнику 25 лет, самому старшему — 59.

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