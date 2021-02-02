Первый ледовый дворец начнут строить в Карачаево-Черкесии в 2021 году

В этом году в Карачаевске начнется строительство первого в Карачаево-Черкесской Республике ледового дворца. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минстроя.

Как заявил глава региона Рашид Темрезов на ежегодной пресс-конференции в понедельник, 1 февраля, зрительный зал дворца будет рассчитан на 250 зрителей. О сроках завершения работ и их стоимости глава республики не рассказал.

В 2021 году также планируется завершить реконструкцию стадиона «Саулукъ» в Карачаевске.

Как уточняет NewsTracker, в ходе пресс-конференции был поднят вопрос газификации региона. Темрезов рассказал, что с 1 февраля по его поручению стоимость подключения газа для физлиц снизилась на 18% и теперь составляет чуть более 25,5 тыс. рублей.

Также глава региона пообещал, что в этом году во все населенные пункты Карачаево-Черкесии проведут скоростной интернет.