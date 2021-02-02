Прямой эфир
Туризм
Россия настроена на возобновление чартерных рейсов в Египет
Общество
Синоптик рассказал о сроках прихода весны в Москву
Мир
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Наука
The Lancet опубликовал результаты III фазы исследований «Спутника V»
Общество
Путин заявил о достойном прохождении пандемии системой образования
Экономика
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
Янукович вновь попросил украинских следователей приехать к нему в РФ

«Кувандыкские валенки» поборются за звание лучшего соцпроекта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучший социальный проект» Оренбургскую область представят сразу несколько предприятий.

Среди победителей регионального конкурса оказался цех из Кувандыка, в котором делают валенки. Выяснилось, что владелец предприятия не только ведет бизнес, но и поддерживает местных жителей, давая шанс на трудоустройство каждому, независимо от его социального статуса.

По словам бизнесмена Владимира Обухова, он принимает на работу и инвалидов, и лиц с судимостью, и родителей из многодетных семей.

Как пишет 56orb.ru, на «Кувандыкских валенках» валяют по 400 пар в месяц. На традиционную шерстяную обувь всех размеров и цветов большой спрос, а профессия оператора валяния для многих становится шансом на стабильный заработок. За месяц на этой должности можно заработать до 25 тыс. рублей.

«Кувандыкские валенки» стали победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально-активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021