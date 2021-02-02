«Кувандыкские валенки» поборются за звание лучшего соцпроекта

На федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучший социальный проект» Оренбургскую область представят сразу несколько предприятий.

Среди победителей регионального конкурса оказался цех из Кувандыка, в котором делают валенки. Выяснилось, что владелец предприятия не только ведет бизнес, но и поддерживает местных жителей, давая шанс на трудоустройство каждому, независимо от его социального статуса.

По словам бизнесмена Владимира Обухова, он принимает на работу и инвалидов, и лиц с судимостью, и родителей из многодетных семей.

Как пишет 56orb.ru, на «Кувандыкских валенках» валяют по 400 пар в месяц. На традиционную шерстяную обувь всех размеров и цветов большой спрос, а профессия оператора валяния для многих становится шансом на стабильный заработок. За месяц на этой должности можно заработать до 25 тыс. рублей.

«Кувандыкские валенки» стали победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально-активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».