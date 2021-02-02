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Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
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Минтранс пересмотрит требования к фотосъемке автомобилей при техосмотре

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Минтранс и МВД России пересмотрят требования к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра. Новые требования вступят в силу с 1 марта. Об этом 2 февраля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на поправки в ведомственный приказ.

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Обновленные правила техосмотра предполагают, что автомобили на пункте осмотра будут фотографировать дважды — в начале и в конце диагностики. На снимках должны читаться передний и задний номера автомашины. Сами фотографии должны сопровождаться координатами точки, где была машина в момент съемки.

«Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения», — сказали в Минтрансе агентству «РИА Новости».

В министерстве рассказали, что плотная застройка вокруг пунктов ТО приводит к экранированию спутникового сигнала. Опытная эксплуатация Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО) выявила, что погрешность может составлять более 15 м. Поэтому предлагается добавить требование о сопровождении фото автомобиля показаниями системы ГЛОНАСС. Допустимую погрешность могут увеличить.

Также Минтранс собирается изменить требования к производственно-технической базе пунктов ТО из-за необходимости переоборудования помещений.

Согласно новыми правилам, с 1 марта будут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что осмотр не проводили или машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Заниматься этим будет орган госконтроля, который следит за проведением техосмотра, а соответствующую отметку внесут в ЕАИСТО. Операторов, которые выдадут диагностическую карту без проведения техосмотра, привлекут к административной ответственности.

Постановление о новых правилах проведения ТО автомобилей подписал председатель правительства Михаил Мишустин в сентябре 2020 года.

Документ запрещает покупку диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Сами карты переведут в электронный вид, а процедуру техосмотра будут фиксировать на фото.

Водителей будут штрафовать за езду без ТО. Штрафы для компаний, которые продают диагностические карты, увеличат в несколько раз.

1 февраля сообщалось, что обновленный перечень запретов, связанных с использованием автомобиля, начнет действовать в России с 1 июня.

По новым правилам нельзя будет пользоваться автомобилем, если зимние шины есть не на всех колесах. Водитель должен будет устанавливать на машину колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем транспортного средства.

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