В России выставили на продажу раритетный Opel за миллион рублей

На российском сайте Auto.ru появилось объявление о продаже немецкого седана Opel Olympia, который был произведен в 1937 году. За машину, которая находится в Москве, просят 999 999 рублей.

Как утверждает продавец, машина находится в частной коллекции. Все основные узлы и агрегаты автомобиля находятся в отличном состоянии. Пробег составляет 50 тыс. км.

Седан серебристо-серого цвета оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 44 л.с. Мотор работает совместно с механической коробкой передач. Привод у машины — задний.

27 октября сообщалось, что в США инженер-любитель из штата Висконсин Дитер Штурм продает реактивный карт с кузовом в виде упаковки для куска сыра. Цена машины составляет $16 тыс. (1,2 млн рублей).

Карт под названием Cheese-N-Ator был построен в 2016 году. Автолюбитель рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того ни другого не случилось.