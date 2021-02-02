В Подмосковье обезвредили мину времен ВОВ

Взрывотехники обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны (ВОВ), который был обнаружен рабочими при проведении коммунальных работ в селе Ивановское Волоколамского городского округа. Об этом сообщили во вторник, 2 февраля, в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

В ведомстве уточнили, что 82-миллиметровую минометную мину нашли на расстоянии 50 м от жилых построек.

«Так как на месте уничтожить боеприпас возможности не было, взрывотехники поместили снаряд в специальный контейнер и вывезли в безопасное место, где и произвели обезвреживание», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ поступило 1 февраля, пишет РИАМО.

Ранее, 21 января, сообщалось, что под Новороссийском саперы на полигоне Раевский обезвредили и уничтожили снаряды времен ВОВ. Взрывоопасные предметы обнаружили в окрестностях горы Колдун рядом с поселком Мысхако, где в 1943 году проходили бои за Малую Землю.