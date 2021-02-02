Более 800 домов приведут в порядок в Ростове-на-Дону в 2021 году

В Ростове-на-Дону в 2021 году планируют отремонтировать более 800 домов, что почти в два раза больше, чем в прошлом. Тему обсудили в ходе совещания в городской администрации.

В этом году ремонт пройдет в 803 многоквартирных домах. На разных объектах рабочие приведут в порядок крыши, фасады, фундаменты и инженерные коммуникации, пишет RostovGazeta.

«В дальнейшем мы планируем наращивать темпы, чтобы как можно больше ростовчан жили в комфортных условиях», — заявил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Работы пройдут в рамках программы капремонта.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Ростовской области ремонт должен затронуть более 1,5 тыс. жилых домов. За пять лет капремонт провели в 4 тыс. зданий, это позволило улучшить условия проживания около 350 тыс. человек.