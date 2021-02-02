Часть трассы Уфа–Оренбург закрыли из-за метели

Часть трассы Уфа–Оренбург закрыли для движения всех видов транспорта, пассажирского и грузового. Причиной стали сильная метель и снегопад.

Как пишет РИА «Оренбуржье», ограничения ввели на участке дороги М-7 «Волга» с 1169-го км по 1331-й км. Здесь видимость почти нулевая, дорогу переметает, дует сильный боковой ветер.

Тем временем на трассах М-5 и М-7 в Оренбургской области, Башкирии и Татарстане движение открыли во всех направлениях. Участки дорог также закрывались из-за сильной метели, тумана и снегопада. Однако недавно погода улучшилась.

В районе села Курская Васильевка Северного района Оренбуржья движение пассажирских автобусов, маршруток и грузового транспорта закрыто с 10:00 2 февраля.