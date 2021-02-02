В Крыму сообщили об улучшении ситуации с водой

За последние шесть месяцев водохранилищам Крыма удалось перейти от трат воды к ее накоплению. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказала гидролог крымского гидрометцентра Наталья Охременко.

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36 млн кубометров, что на 4,7 млн кубометров больше, чем месяц назад. Эта ситуация сложилась впервые за последние полгода, ранее воды становилось только меньше», — цитирует ее «РИА Новости».

Однако, по словам Охременко, суммарный запас воды во всех водохранилищах Крыма пока меньше на 48,8 млн кубометров, чем было год назад. Гидролог уточнила, что пополнение водных запасов произошло за счет январских осадков. По данным гидрометцентра, в бассейнах рек южного берега Крыма выпало 73,5–-118,5 мм осадков или 131–141% нормы, а в бассейнах основных рек северного предгорья 39–58,1 мм, что равняется месячной норме.

При этом пополнение водохранилищ Крыма шло разными темпами. Так, приток в Белогорское водохранилище за месяц составил 3 млн кубометров, в Чернореченское — 4,3 млн кубометров, в Счастливенское — около 1 млн. Меньший приток отмечен в водохранилищах, снабжающих Симферополь: в Партизанское и Симферопольское приток составил по половине миллиона кубометров, добавила Охременко.

В декабре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году. Он отметил, что строительство займет приблизительно 14–15 месяцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Киев намерен найти компанию, которую Россия привлечет к внедрению технологий опреснения воды в Крыму, чтобы помешать реализации проекта.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал подобные угрозы самодурством.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В свою очередь, президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.