Новогоднюю иллюминацию демонтируют в Липецке

В Липецке начался демонтаж новогодней иллюминации. Рабочие предприятия «Горсвет» уже разобрали светодиодную конструкцию «Карета», которая стояла у Комсомольского пруда. Оборудование отправили на склад. В ближайшее время там проведут ревизию и начнут приводить конструкции в порядок.

Как рассказала GOROD48 начальник отдела городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Оксана Новикова, во время праздников новогодние фигуры сильно пострадали. Так, специалистам пришлось несколько раз восстанавливать арки в сквере Ворошилова, пострадал «Камин», стоявший на Городище, а также «Медведь» у Дворца культуры. У «Зайца» оказались сломаны уши.

В этом году местные бизнесмены подарили городу сборное дерево. Его установили на Соборной горе. Сейчас идет его демонтаж. Также убирают новогоднюю иллюминацию. Длина гирлянд составляет 11 км. Все новогодние украшения уберут через две недели, если не помешает погода. Во время морозов этого делать нельзя, поскольку провода примерзают и их можно повредить, поясняет агентство.

В конце прошлого года в Липецке на площади Петра Великого разместили необычную инсталляцию. Для создания сказочной атмосферы вокруг главной городской елки были установлены 20 металлических опор, к которым от верхушки дерева спускались около 130 нитей гирлянд белого света. Общая протяженность этих нитей составляла порядка 2 км.