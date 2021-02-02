В Майами заключенного в день рождения по ошибке выпустили из тюрьмы

В Майами заключенного по ошибке выпустили из тюрьмы в день его рождения. Об этом 2 февраля сообщил телеканал CBS Miami.

52-летний заключенный Эдуардо Кабана отбывал срок за несколько преступлений — стрельбу из ракетницы, умышленное причинение вреда, препятствование задержанию, также он привлекался за продажу наркотиков, разбой и кражу со взломом.

Кабана находился под стражей без права выйти под залог. Однако по ошибке мужчину выпустили из тюрьмы в день его рождения, 25 января, и он скрылся.

Должностные лица не смогли ответить, как могли допустить такую оплошность.

Позднее в департаменте исправительных учреждений и реабилитации Майами-Дейд сообщили о задержании заключенного 29 января — его поместили в Исправительный центр Тернера Гилфорда Найта.

Ранее, в августе 2019-го, сообщалось о попытке побега из тюрьмы главаря бразильской банды. Заключенный хотел сбежать, надев силиконовую маску, парик и одежду своей дочери — узкие джинсы и розовую футболку с пончиками.