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Новый корпус детской больницы построят в Калуге в 2021 году

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В Калуге ведется строительство нового корпуса детской областной больницы. Работы находятся на стадии котлована.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Согласно проекту, корпус будет состоять из восьми этажей. В нем расположатся отделения реанимации, хирургии, интенсивной терапии, экстренный операционный блок, служебные и бытовые помещения.

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин провел совещание на строительной площадке. Во время встречи рабочие рассказали, с какими проблемами им пришлось столкнуться. В частности, речь идет о переносе и перекладке сетей под будущим зданием. Об этом пишет газета «Весть».

Ранее сообщалось, что в Туле 2 февраля заложили первый камень в основание нового онкологического центра. Он будет предназначен для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской, диагностической, амбулаторной и стационарной помощи. Медицинское учреждение рассчитано на 340 мест.

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