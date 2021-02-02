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Эксперты рассказали о процедуре получения налогового вычета за фитнес

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Для оформления кассового вычета за посещение фитнес-центров или спортивных секций необходим кассовый чек и договор со спортивным учреждением. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в беседе с НСН.

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«Нужны два документа — договор и кассовый чек. С ними можно претендовать на налоговый вычет. Важно, чтобы предприятие, которое оказывает эти физкультурно-оздоровительные услуги, было в списке предприятий, на которых этот налоговый вычет распространяется. Его формирует Министерство спорта РФ», — уточнила она.

В свою очередь, вице-президент Палаты налоговых консультантов России, координатор проекта ОНФ «Легенды спорта — детям» Геннадий Сандырев указал, что собранные документы можно будет подать напрямую в налоговую либо работодателю в течение года.

«Если наш налогоплательщик умеет пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой, то процедура займет не более 30 минут, а документы можно предоставить в скане», — отметил он.

26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.

Вместе с тем Минфин ко второму чтению проработает вопрос о наделении родителей правами на налоговый вычет за затраты на занятия детей спортом, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

31 октября сообщалось, что правительство России одобрило установление налогового вычета по НДФЛ для россиян, занимающихся физкультурой и спортом.

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