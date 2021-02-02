В столичном регионе продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье до 4 февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в Гидрометцентре России.

«Гололедица. Период предупреждения до 11:00 4 февраля», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Ярославской и Костромской областей, пишет РИАМО.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, означающий потенциально опасную погоду.

Ранее в этот же день главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что 3 февраля к вечеру и 4 февраля днем погоду будет определять циклон, который придет с запада. В связи с этим ожидается понижение атмосферного давления почти на 10 единиц.