Промышленное производство выросло в Рязанской области в 2020 году на 106%

В Рязанской области в 2020 году объем промышленного производства вырос на 106,3% по отношению к предыдущему году. Соответствующие данные следуют из отчета регионального отдела Росстата об экономической ситуации.

Как утверждают специалисты, оборот розничной торговли в Рязанской области вырос на 100,5% по сравнению с 2019 годом. Индекс производства сельскохозяйственной продукции стал выше на 114,5%, уточняет 62INFO.ru.

Между тем, объем строительных работ, выполненных в 2020-м, снизился на 60,6%. Ввод нового жилья уменьшился на 81%. Кроме того, в регионе оказано на 88,7% меньше платных услуг.

Индекс потребительских цен вырос на 106%, уточняет издание.

В октябре прошлого года сообщалось, что правительство России уменьшило планку по объему поставок промышленной продукции из РФ — одному из ключевых показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» после сокращения ориентира по числу занятых в малом и среднем бизнесе. К 2024 году объем поставок промышленной продукции из России должен сократиться на $59 млрд — до $146 млрд, следует из обновленного паспорта федерального проекта «Промышленный экспорт».

В сентябре стало известно, что на поддержку лёгкой промышленности в России выделили один миллиард рублей. Подробнее — в сюжете.