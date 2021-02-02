В Мосгорсуд не пустили курьера с заказом еды для Навального

В Мосгорсуд не пустили курьера, который должен был доставить блогеру Алексею Навальному заказ из McDonald’s. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

В Мосгорсуде 2 февраля проходит заседание Симоновского суда, в ходе которого решается вопрос о замене Навальному условного срока реальным.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд заменить Навальному наказание и назначить 3,5 года колонии.

Представитель ФСИН отметил, что ведомство долгое время не ходатайствовало о замене срока условного срока на реальный, руководствуясь принципами гуманизма.

Однако ФСИН указывает на многочисленные нарушения правил надзора Навальным. Блогер должен был регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, однако пропускал регистрацию. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020 — шесть.

При этом блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Кроме того, Навальный нарушал правила условного срока, организовывал массовые беспорядки. Ведомством зафиксировано порядка 60 нарушений.

В Мосгорсуде сейчас находится супруга блогера Юлия Навальная, а также около 20 представителей посольств различных государств.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания».

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Берлина. После этого блогер был арестован на 30 суток.