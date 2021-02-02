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Памятник биатлонисту Либерману в Тюмени установят на пожертвования

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В Тюмени объявлен сбор средств на установку памятника родоначальнику местного биатлона Михаилу Либерману. Об этом сообщается на сайте Олимпийского совета Тюменской области. Либерман скончался в декабре 2020 года в возрасте 83 лет.

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Ко всему спортивному сообществу региона обратилась олимпийская чемпионка, президент Олимпийского совета Луиза Носкова. Она сказала, что в силах жителей и представителей общественности увековечить память достойнейшей личности Михаила Либермана.

Планируется, что монумент в память легендарного биатлониста будет выполнен в виде фигуры спортсмена в биатлонной экипировке, его изготовят из латуни и бронзы. Композицию разместят на территории центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», пишет ИА «Ура.ру».

Считается, что тюменский биатлон начался именно с Либермана и его команды. В 1961 году спортсмены выступили на зональных соревнованиях Спартакиады народов СССР в Красноярске.

В 1995 году Либерман занял пост главы областной федерации биатлона, под его началом были воспитаны многие звезды национальной сборной.

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