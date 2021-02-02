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В Туле заложили первый камень в основание онкологического центра

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Заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин заложили первый камень в основание нового онкологического центра, который будет построен в Туле. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе министерства.

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«Сегодня мы закладываем камень в основание строительства современного центра в Туле, предназначенного для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской, диагностической, амбулаторной и стационарной помощи онкологическим больным», — заявил Иванов в ходе церемонии.

Строительство объекта поручено «Военно-строительной компании». По словам Иванова, центр, рассчитанный на 340 мест, будет занимать площадь в 57 тыс. кв. м.

«Уверен, что данный социально значимый проект будет реализован в установленный срок с должным качеством и долгие годы послужит на благо жителей региона», — указал замминистра.

Иванов уточнил, что на объекте в настоящий момент заняты свыше 130 человек и более 30 единиц специальной техники. По его словам, темпы строительства будут наращиваться по мере увеличения численности задействованных на площадке рабочих.

«Кроме того, при возведении медцентра более 30% строительных и отделочных материалов составит продукция региональных производителей и поставщиков», — добавил чиновник.

В декабре 2020 года стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина в Крыму построят две новых больницы — в Феодосии и Ялте.

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