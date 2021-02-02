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Новоселов спрогнозировал жесткий бой Дацика с камерунским Тайсоном

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Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов заявил, что бой Вячеслава Дацика и чемпиона Камеруна по боксу Тайсона Дижона будет «жестким», поскольку россиянин давно не выходил на ринг и теперь должен показать всю свою мощь.

«Конечно, это больше дословно «убивать на ринге», но я думаю, он постарается приложить все силы, чтобы было максимально кровожадно. Но думаю, до смерти соперника, конечно же, не дойдет», — сказал Новоселов телеканалу РЕН ТВ 2 февраля.

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Он отметил, что «это все-таки спорт», добавив, что Дацик «будет действовать максимально жестко».

В свою очередь спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов отметил, что у Дацика нет шансов на победу в бою против камерунца.

Ранее сам Тарасов встречался на ринге с Дациком. Бой остановили, после того как Дацик прыгнул на лежачего противника в тот момент, когда рефери не давал команды продолжать бой.

Это было второе нарушение бойца ММА за поединок. В итоге победу присудили Тарасову,. — блогер повредил ребра и кисти рук.

Однако боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет в Дижона в поединке.

Поединок Дацика и Дижона пройдет в рамках турнира «Короли ринга» 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

На турнире также встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и Максим Новоселов.

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