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В Центре им. Гамалеи допустили новую волну заболеваемости COVID-19 в России

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В России с потеплением может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын.

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«Некоторая волна в России еще возможна, и сбить ее сможет только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал о том, что РФ уже подошла к пику заболеваемости COVID-19, после чего в крупных регионах будет наблюдаться снижение количества новых случаев.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и эксперты Роспотребнадзора говорили о том, что около или даже более 50% населения крупных городов уже имеют иммунитет к этой инфекции.

28 января президент России Владимир Путин отмечал, что пандемия коронавируса постепенно отступает, а уровень заболеваемости в стране составляет 12 человек на 100 тыс. населения, однако расслабляться еще рано.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 884 730 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 158 летальных исходов, выздоровели 3 340 545 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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