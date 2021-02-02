Синоптик рассказал о сроках прихода весны в Москву

Весна придет в Москву в конце марта, рассказал 2 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что уже 3 февраля очередной атлантический циклон испортит погоду в столичном регионе и принесет облака и снегопады. Дальнейшие процессы обещают существенное похолодание, которое затянется до середины февраля, и февраль в целом прогнозируется более холодным, чем обычно.

«Не теплым ожидается и март, так что, скорее всего, весна придет в столицу в свои обычные сроки, в последней пятидневке марта», — написал он в Instagram.

Синоптик также сообщил, что месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 мм, в апреле — 44 мм, в мае — 51 мм. Осадки этой весной будут держаться примерно в этих цифрах плюс-минус 5 мм.

«Скорее всего, каких-то катаклизмов в плане осадков не будет. В среднем она (погода) получится очень близкой к климату, каких-то сильных проливных долгих снегопадов в начале либо дождей в конце не будет. Точно так же и засух мы пока не видим», — рассказал синоптик агентству «РИА Новости».

Синоптик уточнил, что среднемесячная температура марта в Москве –2,2 градуса, апреля — +5,8 градуса, мая — +13,1 градуса.

Первый же месяц весны, по словам Леуса, является зимним месяцем по климатическим характеристикам, то есть будет около –2 градусов. Апрель станет «достаточно обычным, близким к климату» с температурой около +6...+6,5. «В мае может быть теплее, чем обычно, +14», — пообещал метеоролог.

Ранее, 31 января, Леус рассказал о том, какая погода ожидает центральную часть России в ближайшие дни и когда там ждать весны. Он отметил, что в южной части Центрального федерального округа в начале февраля ожидается оттепель до 3 градусов тепла.