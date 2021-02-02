Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Синоптик рассказал о сроках прихода весны в Москву
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
The Lancet опубликовал результаты III фазы исследований «Спутника V»
Мир
Представитель ОБСЕ оценила ситуацию с преследованием журналистов в Латвии
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску
Сюжет:

Синоптик рассказал о сроках прихода весны в Москву

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Весна придет в Москву в конце марта, рассказал 2 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии
Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

Он отметил, что уже 3 февраля очередной атлантический циклон испортит погоду в столичном регионе и принесет облака и снегопады. Дальнейшие процессы обещают существенное похолодание, которое затянется до середины февраля, и февраль в целом прогнозируется более холодным, чем обычно.

«Не теплым ожидается и март, так что, скорее всего, весна придет в столицу в свои обычные сроки, в последней пятидневке марта», — написал он в Instagram.

Синоптик также сообщил, что месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 мм, в апреле — 44 мм, в мае — 51 мм. Осадки этой весной будут держаться примерно в этих цифрах плюс-минус 5 мм.

«Скорее всего, каких-то катаклизмов в плане осадков не будет. В среднем она (погода) получится очень близкой к климату, каких-то сильных проливных долгих снегопадов в начале либо дождей в конце не будет. Точно так же и засух мы пока не видим», — рассказал синоптик агентству «РИА Новости».

Синоптик уточнил, что среднемесячная температура марта в Москве –2,2 градуса, апреля — +5,8 градуса, мая — +13,1 градуса.

Первый же месяц весны, по словам Леуса, является зимним месяцем по климатическим характеристикам, то есть будет около –2 градусов. Апрель станет «достаточно обычным, близким к климату» с температурой около +6...+6,5. «В мае может быть теплее, чем обычно, +14», — пообещал метеоролог.

Ранее, 31 января, Леус рассказал о том, какая погода ожидает центральную часть России в ближайшие дни и когда там ждать весны. Он отметил, что в южной части Центрального федерального округа в начале февраля ожидается оттепель до 3 градусов тепла.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021