В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошли новые сбои. Об этом стало известно 2 февраля благодаря данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои в работе социальной сети начались во вторник около 14:30 мск. По данным сервиса, 73% пользователей жалуются на проблемы с загрузкой сайта, 23% человек не могут отправить и получить сообщение, а еще 3% пользователей испытывают проблемы со входом в личный аккаунт.

«У части пользователей веб-версии могли возникать кратковременные проблемы с загрузкой некоторых разделов «ВКонтакте», но мы оперативно восстановили работу. Мы советуем пользователям обновить страницу, если проблемы с загрузкой сохраняются», — посоветовала администрация «ВКонтакте».

Первые проблемы в работе соцсети пользователи заметили еще 1 февраля. В понедельник в 18:00 мск начали поступать жалобы от пользователей. Спустя некоторое время работа «ВКонтакте» была восстановлена.

Наибольшее количество сбоев в работе «ВКонтакте» было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

24 января во «ВКонтакте» также произошел сбой. При этом подчеркивалось, что о массовых неполадках речи не шло. Большинство пользователей жаловались на трудности с доставкой сообщений.

Через два дня сбои были отмечены также в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сообщения об этом поступали из разных стран.