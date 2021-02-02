Автоматизированную систему контроля оплаты проезда введут в Воронеже

Власти намерены внедрить автоматизированную систему контроля оплаты проезда в Воронеже. Правительство региона сообщило о готовности проекта технического задания на проведение конкурса по закупке услуг.

Система должна быть рассчитана на операции с наличными и безналичными средствами, учет льготных категорий пассажиров, а также использование транспортных карт. По словам руководителя департамента промышленности и транспорта Александра Десятирикова, в 2020 году ведомство рассмотрело коммерческие предложения крупных компаний по созданию, содержанию и эксплуатации системы. Об этом пишет ИА «Абирег».

Глава Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда повысит качество транспортного обслуживания. Местные жители смогут пользоваться безналичной формой оплаты проезда. Кроме того, будет установлен контроль за сбором и учетом выручки пассажирскими транспортными предприятиями. Это позволит повысить уровень налоговых поступлений в бюджет.