Южный мост затопило в Самаре во время дождей

В Самаре на Южном мосту из-за непогоды образовался настоящий потоп. Видеозапись случившегося появилась в соцсетях. На кадрах видно, как автомобилисты едут по мосту сквозь волны.

Как пишет НИА «Самара», причиной потопа стали обильные осадки. В регионе из-за сильного снегопада объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Автолюбителей призывают быть внимательнее на дорогах.

Ранее синоптики предупредили жителей Крыма о том, что в первой декаде февраля на территории республики возможны паводки и сели, велика угроза подтоплений. Прогнозируются снежно-дождевые паводки с подтоплением участков, расположенных в низовьях. Могут пострадать объекты инфраструктуры.