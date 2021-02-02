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За организацию незаконных азартных игр в Удмуртии в 2020 году возбудили 19 дел

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В Удмуртской Республике в 2020 году возбуждено 19 уголовных дел по фактам незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, восемь выявленных преступлений совершены в составе группы лиц, одно — организованной группой. С учетом дел, возбужденных в 2019 году, суды Удмуртии рассмотрят 35 подобных дел, уточняет udm-info.ru.

Одно из преступлений было пресечено в конце декабря 2020-го. За незаконную игорную деятельность задержали сразу 12 человек. Восемь из них — жители Малопургинского района, двое — из Сарапула, еще двое — жители города Агрыз (Татарстан).

Задержанным грозит штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до шести лет.

В конце января сообщалось, что в Орле ожидают суда трое жителей региона. Мужчин обвиняют по ст. 171.2 УК РФ («Незаконное проведение азартных игр, совершенное группой лиц»). По данным следствия, февраля 2016 года по июнь 2018 года сообщники незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, замаскированного под вид платежных терминалов.

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