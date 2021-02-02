Боррель обсудил с главой МИД Украины свой предстоящий визит в Россию

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 февраля провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в котором рассказал о своем предстоящем визите в Российскую Федерацию.

«Хороший телефонный разговор [провел] с министром иностранных дел [Украины] Дмитрием Кулебой, проинформировал его о своем предстоящем визите в Россию, в ходе которого представлю неизменную позицию ЕС по поддержке территориальной целостности Украины и призову к полному выполнению Минских соглашений», — написал Боррель в Twitter.

Боррель прибудет в Россию 4 февраля на два дня. Это будет его первый визит с 2017 года.

В конце января Боррель сообщил, что посетит РФ, чтобы обсудить вопросы отношений Европы и России, совместной борьбы стран с коронавирусом, ситуацию на Украине и в Иране. Кроме того, он проведет в Москве встречи с представителями российских организаций гражданского общества и членами академического сообщества.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что визит Борреля в Москву поможет стране улучшить отношения с Евросоюзом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если Боррель хочет поговорить о ситуации вокруг Навального, то глава МИД РФ Сергей Лавров будет готов обсудить с ним данную тему. В целом, по словам пресс-секретаря главы государства, в Москве ждут переговоров с Боррелем, потому что отношения России и Евросоюза «незаслуженно и неоправданно находятся в стадии заморозки».