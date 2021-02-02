Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
The Lancet опубликовал результаты III фазы исследований «Спутника V»
Мир
Представитель ОБСЕ оценила ситуацию с преследованием журналистов в Латвии
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

Боррель обсудил с главой МИД Украины свой предстоящий визит в Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 февраля провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в котором рассказал о своем предстоящем визите в Российскую Федерацию.

Статус-кто: почему ЕС не стал вводить новые санкции против России
Несмотря на очередное обострение отношений, глава европейской дипломатии посетит Москву в начале февраля

«Хороший телефонный разговор [провел] с министром иностранных дел [Украины] Дмитрием Кулебой, проинформировал его о своем предстоящем визите в Россию, в ходе которого представлю неизменную позицию ЕС по поддержке территориальной целостности Украины и призову к полному выполнению Минских соглашений», — написал Боррель в Twitter.

Боррель прибудет в Россию 4 февраля на два дня. Это будет его первый визит с 2017 года.

В конце января Боррель сообщил, что посетит РФ, чтобы обсудить вопросы отношений Европы и России, совместной борьбы стран с коронавирусом, ситуацию на Украине и в Иране. Кроме того, он проведет в Москве встречи с представителями российских организаций гражданского общества и членами академического сообщества.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что визит Борреля в Москву поможет стране улучшить отношения с Евросоюзом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если Боррель хочет поговорить о ситуации вокруг Навального, то глава МИД РФ Сергей Лавров будет готов обсудить с ним данную тему. В целом, по словам пресс-секретаря главы государства, в Москве ждут переговоров с Боррелем, потому что отношения России и Евросоюза «незаслуженно и неоправданно находятся в стадии заморозки».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021