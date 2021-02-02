Психолог назвала способы справиться с тревожным состоянием

Психотерапевт Алена Витшас рассказала, как справляться с тревожными состояниями и перестать расстраиваться из-за мелких неудач. На эту тему специалист высказалась в беседе с телеканалом «МИР 24».

«Часто мы делаем из мухи слона, не желая этого. У этого процесса есть вполне обоснованные причины, они называются базовыми механизмами психики. Глубоко внутри нас проблема действительно значима. Когда мы были детьми, любая проблема казалась большой, больше нас самих. Мы выросли, но до сих пор кажется, что мы не справляемся», — отметила Витшас.

По ее словам, чтобы справиться с подобными беспокойствами, необходимо научиться самостоятельно оказывать себе внутреннюю поддержку.

«Найдите мягкую игрушку, которая напоминает вам вас перед пустяком, на который вы злитесь и раздражаетесь. Посадите ее к себе на колени. Почувствуйте связь с этой детской частью своей психики, когда проблема действительно кажется больше, чем вы», — добавила эксперт.

Затем нужно спрятать игрушку за спину. Как пояснила психотерапевт, такой простой прием дает человеку ощущение, что он может защитить свою детскую и обиженную часть психики.

Специалист также порекомендовала уважать свое раздражение по пустякам, так как оно является отличительным признаком усталости, выгорания, недосыпа, а также от нехватки витаминов и эмоциональной нестабильности.

В декабре прошлого года психологи предупредили, что в период пандемии у людей со слабой психикой увеличивается риск появления панических атак. Для профилактики возникновения подобных состояний специалисты рекомендуют заниматься дыхательными практиками и медитацией.