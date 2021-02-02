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Лавров заявил об основаниях считать ситуацию с Навальным инсценировкой

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Россия имеет основания полагать, что ситуация с блогером Алексеем Навальным — инсценировка со стороны Запада. На это указывает то, что немецкая сторона до сих пор не предоставила никаких доказательств «отравления блогера». Об этом сообщил во вторник, 2 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.

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«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно» или «Потому, что сам пациент не разрешает», — значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что российская сторона ожидает от Швеции транспарентности в вопросе предоставления РФ данных по делу Навального.

Ранее, 29 января, в ФРГ снова отказались предоставить Генпрокуратуре России дополнительные данные в ответ на новый запрос по инциденту с Навальным. В минюсте ФРГ «Известиям» подтвердили получение письма, но подчеркнули, что у Москвы якобы есть все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела.

Днем ранее, 28 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Германия отказывается передать России биоматериалы и анализы Алексея Навального из-за того, что блогер сам не дает разрешения на это.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, блогера перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у него признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в РФ анализы показали отсутствие данных веществ. Кроме того, немецкая сторона не предоставила никаких доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской Генпрокуратуры по данному вопросу.

18 января Генпрокуратура России в очередной раз указала, что полученные ответы Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы. Немецкая сторона не удовлетворила просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказала в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз.

Вернулся в Россию Навальный 17 января, причем в берлинский аэропорт его доставили в кортеже с мигалками в обход стоек регистрации — сразу на летное поле. В Москве блогер был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН. Причиной задержания стало то, что блогер был объявлен в розыск за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре он направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил. Суд арестовал блогера на 30 суток.

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