Верховный суд признал законной блокировку мобильного приложения iHerb

Верховный суд России признал законной блокировку мобильного приложения интернет-магазина iHerb из-за реализации небезопасной продукции. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе суда.

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — передает ТАСС.

Ранее, 1 февраля 2019 года, Засвияжский районный суд Ульяновска обязал интернет-магазин iHerb удалить свое фирменное приложение из AppStore и Google Play в России. Причиной этого назвали продажу несертифицированных БАДов.

Суд признал 10 товарных позиций и информацию о них запрещенными, а также поручил Роскомнадзору ограничить доступ к страницам с их описанием на сайте, было принято решение обязать удалить приложение iHerb из AppStore и Google Play.

Позднее, в августе, Ульяновский областной суд отменил решение Засвияжского районного суда. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

21 января 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца приложения iHerb удалить его из магазина мобильных приложений в России.

По данным следователей, на интернет-платформе размещались объявления «о реализации и поставке на территорию Российской Федерации небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, трав и объектов гомеопатии».

Подчеркивалось, что они не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза.

iHerb.com — американский интернет-магазин, который занимается продажей продукции, включающей в себя витамины, пищевые добавки, косметику и прочее. Российское подразделение было открыто в конце 2019 года.