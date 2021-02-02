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Почти 300 автомобилей закупят для нужд больниц в Коми

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Программа модернизации первичного звена здравоохранения началась в Республике Коми. В 2021 году больницам доставят 275 машин скорой помощи класса А и иного легкового транспорта.

На текущий момент медицинские учреждения получили 39 машин. Автомобили поступают во все муниципалитеты республики. Транспорт необходим для перевозки врачей по вызовам, а также для выезда медиков в сельскую местность. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

План реализации программы составлен на пять лет. После обращения главы Коми к президенту России Владимиру Путину сумма региональной программы увеличилась с 4,2 млрд до 6 млрд рублей. Основную часть финансирования предоставит федеральный бюджет.

Помимо закупки транспорта, в Коми запланировано строительство 63 медицинских объектов, капитальный ремонт 44 объектов здравоохранения, а также закупка около 1,5 тыс. единиц оборудования.

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