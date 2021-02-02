Водитель иномарки погиб при столкновении с фурой под Волгоградом

В Новониколаевском районе Волгоградской области при столкновении легковушки с большегрузом погиб человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в понедельник, 1 февраля, в 23:30 на трассе Дон — Тамбов — Волгоград — Астрахань. По предварительной информации, 39-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик Volvo.

Как уточнили ИА «НовостиВолгограда.ру» в МВД, 32-летний водитель фуры избежать столкновения не смог. В результате водитель легковушки погиб на месте до прибытия скорой помощи.

Вечером 29 января на 873-м км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области также произошла авария с участием фуры. В результате столкновения грузовика марки DAF, легковушки Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroen скончались 12 человек, включая водителя автобуса. Как рассказали в минздраве региона, еще 11 человек получили различные травмы. Состояние девяти из них, включая ребенка, врачи оценивают как тяжелое.