Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Синоптик рассказал о сроках прихода весны в Москву
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
The Lancet опубликовал результаты III фазы исследований «Спутника V»
Общество
Путин заявил о достойном прохождении пандемии системой образования
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

В российских школах появятся советники-воспитатели

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во всех регионах России в 2022 году могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на выступление министра просвещения Сергея Кравцова в Совете федерации 27 января.

Точка общепита: кто накормит школьников
Когда прекратятся отравления в учебных заведениях и злоупотребления при распределении средств

По словам главы ведомства, в текущем году такой конкурс под названием «Навигаторы детства» уже реализуется в десяти пилотных регионах России. С 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и в Севастополе, уточняет телеканал «360».

Проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников (РДШ), созданное в 2015 году, сообщает телеканал «Звезда». Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева рассказала, что будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах.

Ранее, 27 декабря, Кравцов рассказал, что весной 2021 года в школах появятся новые должности — советники по воспитательной работе директоров школ. Он отметил, что это очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками по воспитательной части.

Он напомнил, что по инициативе президента страны Владимира Путина были приняты поправки в закон «Об образовании», усиливающие воспитательную работу в школах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021