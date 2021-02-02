В российских школах появятся советники-воспитатели

Во всех регионах России в 2022 году могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на выступление министра просвещения Сергея Кравцова в Совете федерации 27 января.

По словам главы ведомства, в текущем году такой конкурс под названием «Навигаторы детства» уже реализуется в десяти пилотных регионах России. С 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и в Севастополе, уточняет телеканал «360».

Проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников (РДШ), созданное в 2015 году, сообщает телеканал «Звезда». Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева рассказала, что будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах.

Ранее, 27 декабря, Кравцов рассказал, что весной 2021 года в школах появятся новые должности — советники по воспитательной работе директоров школ. Он отметил, что это очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками по воспитательной части.

Он напомнил, что по инициативе президента страны Владимира Путина были приняты поправки в закон «Об образовании», усиливающие воспитательную работу в школах.