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Четыре человека пострадали при столкновении двух автобусов в Петербурге

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Четыре человека пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, инцидент произошел на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева. Очевидцы отметили, что водитель одного из транспортных средств совершал поворот, чтобы объехать участок дороги, перекрытый возле ЖК «Парус», и врезался в другой автобус.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и медики. Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В результате аварии было приостановлено движение трамвая № 52.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали. По предварительной версии, ехавший в сторону Московской области водитель иномарки вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами ДПС, после чего его автомобиль отбросило в две другие иномарки.

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