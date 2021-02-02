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Пятерых человек спасли при пожаре в доме в Сарапуле

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В Сарапуле (Удмуртия) при пожаре в двухэтажном доме по улице Карла Маркса спасатели вытащили из огня пятерых человек. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по республике сообщает во вторник, 2 февраля.

Инцидент произошел накануне, 1 февраля, в 14:35. Информация о возгорании поступила спасателям через 10 минут, они прибыли на место еще через четыре минуты. К этому времени одна из квартир на первом этаже и лестничная клетка были объяты открытым пламенем, пишет ИА «Сусанин».

Как рассказал замначальника 13-й ПСС Сарапула Андрей Фикс, из окон всех квартир шел густой черный дым, из окон на втором этаже просили о помощи. Звено газодымозащитной службы вывело на улицу двух пенсионеров-мужчин, одному из них понадобилась помощь медиков, а также женщину 1937 года рождения с 12-летней девочкой.

Кроме того, был спасен хозяин квартиры, мужчина 1975 года рождения. Он доставлен в горбольницу.

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