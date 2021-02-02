Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Синоптик рассказал о сроках прихода весны в Москву
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
The Lancet опубликовал результаты III фазы исследований «Спутника V»
Общество
Путин заявил о достойном прохождении пандемии системой образования
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

Минтранс смягчит требования к фотосъемке при техосмотре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство транспорта РФ смягчит требования к фото автомобиля при техосмотре. Соответствующие поправки будут внесены в ведомственный приказ и начнут действовать с 1 марта 2021 года. Об этом во вторник, 2 февраля, пишет «Коммерсант».

Изменения коснутся требования вносить в систему фото машины, проходящей осмотр, вместе с показаниями ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 м.

Ваша карта бита: автомобилистов готовят к изменениям правил техосмотра
Что грозит обладателям поддельных диагностических карт

Соблюсти требования оказалось непросто в купных населенных пунктах, где плотность застройки создает погрешность более 15 м. Поэтому Минтрансе, как пишет издание, подтвердили, что требования будут изменены.

Глава гильдии операторов ТО при Московской торгово-промышленной палаты Игорь Волчек рассказал и о другой проблеме, связанной с фотографированием автомобиля.

«Точность координат — не единственная проблема, волнующая операторов. До сих пор, к примеру, неясно, нужен оператору фотоаппарат именно с ГЛОНАСС или можно использовать GPS. Есть риски, что при проверках операторов к этому будут придираться», — прокомментировал Волчек.

Постановление о новых правилах проведения техосмотра автомобилей было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в сентябре 2020 года.

Согласно документу, запрещается покупку диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Диагностические карты будут переведены в электронный вид, а сама процедура техосмотра будет фиксироваться на фото.

Кроме того, водителей будут штрафовать за езду без ТО. Штрафы для компаний, торгующих диагностическими картами, увеличатся в несколько раз.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021