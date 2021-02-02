Минтранс смягчит требования к фотосъемке при техосмотре
Министерство транспорта РФ смягчит требования к фото автомобиля при техосмотре. Соответствующие поправки будут внесены в ведомственный приказ и начнут действовать с 1 марта 2021 года. Об этом во вторник, 2 февраля, пишет «Коммерсант».
Изменения коснутся требования вносить в систему фото машины, проходящей осмотр, вместе с показаниями ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 м.
Соблюсти требования оказалось непросто в купных населенных пунктах, где плотность застройки создает погрешность более 15 м. Поэтому Минтрансе, как пишет издание, подтвердили, что требования будут изменены.
Глава гильдии операторов ТО при Московской торгово-промышленной палаты Игорь Волчек рассказал и о другой проблеме, связанной с фотографированием автомобиля.
«Точность координат — не единственная проблема, волнующая операторов. До сих пор, к примеру, неясно, нужен оператору фотоаппарат именно с ГЛОНАСС или можно использовать GPS. Есть риски, что при проверках операторов к этому будут придираться», — прокомментировал Волчек.
Постановление о новых правилах проведения техосмотра автомобилей было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в сентябре 2020 года.
Согласно документу, запрещается покупку диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Диагностические карты будут переведены в электронный вид, а сама процедура техосмотра будет фиксироваться на фото.
Кроме того, водителей будут штрафовать за езду без ТО. Штрафы для компаний, торгующих диагностическими картами, увеличатся в несколько раз.