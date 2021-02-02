Карантин ввели в 26 школах Ульяновской области

В Ульяновской области карантин введен в 42 классах 26 школ в связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19. Ученики переведены на дистанционное обучение.

По данным министерства просвещения и воспитания региона, в свфязи с ОРВИ на карантин закрыты семь классов в семь школах Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска, Павловского, Инзенского и Новоспасского районов. В 35 классах ограничения действуют в связи с коронавирусом. Об этом пишет ulpravda.ru. По предписанию Роспотребнадзора ученики находятся на самоизоляции и обучаются в удаленном режиме.

Неделей ранее карантин по ОРВИ действовал всего в одном классе в Новомалыклинском районе. В связи с COVID-19 ограничения действовали в 21 классе.

С 18 января большинство школ России вернулись к очной форме обучения.