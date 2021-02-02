Тимошенко попросила Верховную раду уволить главу «Нафтогаза»

Лидер партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко во вторник, 2 февраля, попросила депутатов Верховной рады поддержать постановление об увольнении действующего главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

«Мы вносим проект постановления, и тоже попросим всех лидеров фракций подписать, о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку. И это тоже будет реальный шаг, который нужно делать», ― сказала она с трибуны украинского парламента, трансляцию заседания которого вел телеканал «Рада».

Тимошенко подчеркнула, что такой ход поможет решить проблему с ценами на газ на Украине, снизив их.

Накануне бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман назвал увеличение цен на газ в стране «мегааферой». По его словам, газ был приобретен за 3–4 гривны (около 10 рублей) за кубометр, а населению его продают за 6,99 гривны без учета доставки, а с ней ― по 8,5–9 гривен.

При этом Гройсман напомнил, что в октябре прошлого года «Нафтогаз Украины» предложил украинцам заключить контракт на год по 4,7 гривны. По мнению политика, правительство страны должно было повлиять на решение о повышении цены на газ, так как оно должно заботиться о принятии «эффективных решений».

26 января руководитель молодежного крыла украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. Он подчеркнул, что сейчас Киев покупает российский газ «через какие-то прокладки». Несколько лет назад Киев отказался от прямых закупок российского газа.