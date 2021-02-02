Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде не признал вину в растрате
Мир
Представитель ОБСЕ оценила ситуацию с преследованием журналистов в Латвии
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

Тимошенко попросила Верховную раду уволить главу «Нафтогаза»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко во вторник, 2 февраля, попросила депутатов Верховной рады поддержать постановление об увольнении действующего главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Накрылись газом: на Украине разрастается тарифный майдан
Жителей Незалежной шокировали цены на газ и электричество

«Мы вносим проект постановления, и тоже попросим всех лидеров фракций подписать, о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку. И это тоже будет реальный шаг, который нужно делать», ― сказала она с трибуны украинского парламента, трансляцию заседания которого вел телеканал «Рада».

Тимошенко подчеркнула, что такой ход поможет решить проблему с ценами на газ на Украине, снизив их.

Накануне бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман назвал увеличение цен на газ в стране «мегааферой». По его словам, газ был приобретен за 3–4 гривны (около 10 рублей) за кубометр, а населению его продают за 6,99 гривны без учета доставки, а с ней ― по 8,5–9 гривен.

При этом Гройсман напомнил, что в октябре прошлого года «Нафтогаз Украины» предложил украинцам заключить контракт на год по 4,7 гривны. По мнению политика, правительство страны должно было повлиять на решение о повышении цены на газ, так как оно должно заботиться о принятии «эффективных решений».

26 января руководитель молодежного крыла украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. Он подчеркнул, что сейчас Киев покупает российский газ «через какие-то прокладки». Несколько лет назад Киев отказался от прямых закупок российского газа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021