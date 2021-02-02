Более 100 боеприпасов разминировали в Петербурге и Ленобласти в январе
В Ленинградской области и Санкт-Петербурге в январе нашли и обезвредили более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Боеприпасы разного калибра находили в местах строительства социальных объектов, на садовых участках и территории лесов, пишет телеканал «78».
Например, 120-милиметровый артснаряд и противотанковая мина ТА-42 вывезли с дачного участка на Гатчинском шоссе. Оба предмета находились в состоянии сильной коррозии, но сохранили свои боевые свойства и были опасны,
На территории Ленинградской области и Петербурга саперы ежедневно выполняют 5–7 заявок по разминированию.
20 октября 15-летний мальчик погиб в детско-юношеском центре «Созвездие» в подмосковной Лобне, когда без присмотра взрослых пытался разобрать найденный боеприпас. По предварительной информации, у подростка в руках сдетонировал противотанковый патрон, повредив тому артерию.