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ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии

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Представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве попросил у суда заменить блогеру Алексею Навальному условное наказание на реальный срок заключения в виде 3,5 года лишения свободы. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

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«Прошу суд отменить условное осуждение Навального А.А., приговоренного Замоскворецким судом к условному наказанию на срок 3 года 6 месяцев», — заявил представитель ФСИН на выездном заседании Симоновского суда Москвы, которое проходит в Мосгорсуде.

Представитель ФСИН также отметил, что ведомство долгое время не ходатайствовало о замене условного срока на реальный, руководствуясь принципами гуманизма.

Однако ФСИН указывает на многочисленные нарушения правил надзора Навальным. Блогер должен был регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, однако пропускал регистрацию.

Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020 — шесть.

При этом блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Кроме того, Навальный нарушал правила условного срока, организовывал массовые беспорядки. Ведомством зафиксировано порядка 60 нарушений.

В защиту Навального адвокат предоставил справку из клиники Берлина, где указано, что блогер лечился в учреждение с 22 августа по 23 сентября. Из справки следует, что амбулаторное лечение Навального закончилось 15 января.

За судебным процессом, который 2 февраля проходит в Мосгорсуде лично следят около 20 сотрудников посольств разных стран. Среди присутствующих также есть супруга блогера Юлия Навальная.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания».

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Берлина. После этого блогер был арестован на 30 суток.

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