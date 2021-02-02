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КС разъяснил порядок привлечения к ответственности угрожавших убийством лиц

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Привлечь виновного к ответственности за угрозу убийством можно и после смерти потерпевшего. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в Конституционном суде (КС) РФ.

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Суд изучил данную тему после жалобы Николая Овчинникова, дочь которого была убита супругом. За месяц до трагедии она подала заявление в полицию, пожаловавшись на угрозы со стороны мужа. Мужчину осудили за убийство, однако оправдали по обвинению в угрозе убийством.

Овчинников заявил, что в ч. 1 ст. 119 УК РФ имеется неконституционность. Как он пояснил, в случаях смерти потерпевшего сложно оценить реальность угрозы и привлечь виновного к ответственности.

КС же сообщил, что подтвердить факт угроз могут свидетели, медицинские работники, сотрудники органов власти, куда жертва перед смертью подавала обращения, а также записи камер видеонаблюдения. Кроме того, смерть потерпевшего после высказанной угрозы является доказательством ее реальности.

Суд подчеркнул, что, согласно УК РФ, могут быть привлечены к ответственности должностные лица, которые не сумели пресечь насилие, а согласно Гражданскому кодексу, они должны возместить нанесенный вред.

Как заключили к КС, в оспоренной норме имеются достаточные правовые гарантии уголовного преследования человека, который угрожал другому убийством, они будут учитываться на практике.

В конце декабря КС признал законным ограничение передвижения граждан страны в период пандемии коронавируса. Там пояснили, что принятие государством мер, ограничивающих передвижение граждан в условиях эпидемии, направлено на самоорганизацию общества перед возникновением общей угрозы и основано на взаимном доверии государства и общества.

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