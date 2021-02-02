Многофункциональные культурные центры закупит Псковская область

Восемь многофункциональных культурных центров планируют закупить для Псковской области. Начальная стоимость автоклубов составила 31,4 млн рублей.

Культурные центры будут работать на базе цельнометаллических автобусов. В автоклубе имеется пассажирский отсек для перевозки сотрудников и артистов, а также многофункциональный грузовой отсек для оборудования и секционного подиума мобильного сценического модуля. Он предназначен для обустройства сцены на неподготовленных площадках. Также автоклубы оборудованы самим мобильным сценическим модулем с системой крепления к кузову. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Аукцион объявлен в Единой информационной системе в сфере закупок. Его итоги подведут 11 февраля.

Автоклубы поступят в Гдовский, Красногродский, Бежаницкий, Великолукский, Невельский, Куньинский, Опочецкий и Пушкиногорский районы.