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Саудовская Аравия приступила к сокращению добычи нефти на 1 млн б/с

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Саудовская Аравия приступила к реализации плана по дополнительному сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале и марте. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на делегата в ОПЕК.

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Он уточнил, что процесс начался с февраля. Таким образом, в феврале — марте объем добычи саудовской нефти уменьшится до 8,1 млн б/с.

В начале января источники Reuters заявили, что страны ОПЕК+ обсуждали возможность увеличения добычи нефти в феврале для России и Казахстана и добровольного снижения для Саудовской Аравии.

Тогда же сообщалось, что в перерыве заседания Москва и Эр-Рияд смогли достичь компромисса по добыче нефти: стороны условились продлить сокращение добычи в феврале с последовательным наращиванием в марте.

По итогам встречи стало известно, что Россия и Казахстан будут поэтапно наращивать добычу в феврале и марте по 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно.

Согласно материалам ОПЕК+, новая квота России по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ в феврале составит 9,184 млн б/с, в марте — 9,249 млн б/с.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.

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