Роман Новиков стал врио главы Росавтодора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Романа Новикова временно исполняющим обязанности главы Росавтодора. Соответствующее распоряжение опубликовано 2 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального дорожного агентства на заместителя этого Агентства Новикова Романа Витальевича», — говорится в распоряжении.

Новикову 51 год. В 1990 году он окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск с присвоением квалификации «инженер по строительству автомобильных дорог».

С сентября 2020 года по январь 2021 года Новиков занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства.

Ранее пост главы Росавтодора занимал Андрей Костюк, который в январе 2020 года был назначен на должность первого замминистра транспорта России. Кроме того, тогда же главу Росморречфлота Александра Пошивая сделали заместителем министра транспорта.