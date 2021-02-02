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В Нижегородской области отстреляли 12 волков в 2021 году

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В Нижегородской области продолжили мероприятия по регулированию численности хищников. С начала 2021 года отстреляно 12 волков.

Работы ведутся во всех охотничьих угодьях региона. Госохотнадзор регулирует численность волков, лисиц и енотовидных собак. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В 2020 году в Нижегородской области были добыты 44 волка, в 2019 — 42 особи. Численность животных в регионе называют стабильной.

По данным комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, в Нижегородской области участились случаи нападения волков на домашних животных. Случаи появления хищников в населенных пунктах были отмечены в Шахунском районе, а также в Уренском районе.

Ранее сообщалось, что в Амурской области увеличат плату за добычу волка. Численность животных в регионе в два раза превышает норму.

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