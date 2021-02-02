Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде не признал вину в растрате
Мир
Представитель ОБСЕ оценила ситуацию с преследованием журналистов в Латвии
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул стану

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул республику. Об этом во вторник, 2 февраля, заявили «Интерфаксу» источники в силовых структурах страны.

Революция по кругу: почему в Киргизии перенесли парламентские выборы
Нынешний созыв депутатов проработает до лета

«Жээнбеков накануне вылетел с семьей в Стамбул из международного аэропорта «Манас», ― рассказали агентству.

Как пояснили источники в Госкомитете по национальной безопасности страны, бывший глава государства может беспрепятственно выезжать из Киргизии, так как ограничений на перемещения у Жээнбекова нет.

В свою очередь, в Генеральной прокуратуре республики сообщили агентству, что пострадавшие в результате октябрьских протестов в 2020 году подали на экс-лидера Киргизии заявление с требованием лишить его статуса бывшего президента и привлечь к уголовной ответственности за силовой разгон митингующих.

Ранее, 28 января, официально вступил в должность новый президент республики Садыр Жапаров, победивший на выборах.

Жапаров пришел к власти в стране в 2020 году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента он 14 ноября сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике прошли 10 января.

16 января Центризбирком страны заявил, что по итогам ручного подсчета 100% бюллетеней Жапаров набрал 79,23% голосов и одержал победу на досрочных президентских выборах. Спустя четыре дня ЦИК Киргизии официально признала Жапарова победителем досрочных выборов главы государства.

21 января он официально сложил полномочия премьер-министра республики. На этом посту его заменил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021