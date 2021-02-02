Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул стану

Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул республику. Об этом во вторник, 2 февраля, заявили «Интерфаксу» источники в силовых структурах страны.

«Жээнбеков накануне вылетел с семьей в Стамбул из международного аэропорта «Манас», ― рассказали агентству.

Как пояснили источники в Госкомитете по национальной безопасности страны, бывший глава государства может беспрепятственно выезжать из Киргизии, так как ограничений на перемещения у Жээнбекова нет.

В свою очередь, в Генеральной прокуратуре республики сообщили агентству, что пострадавшие в результате октябрьских протестов в 2020 году подали на экс-лидера Киргизии заявление с требованием лишить его статуса бывшего президента и привлечь к уголовной ответственности за силовой разгон митингующих.

Ранее, 28 января, официально вступил в должность новый президент республики Садыр Жапаров, победивший на выборах.

Жапаров пришел к власти в стране в 2020 году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента он 14 ноября сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике прошли 10 января.

16 января Центризбирком страны заявил, что по итогам ручного подсчета 100% бюллетеней Жапаров набрал 79,23% голосов и одержал победу на досрочных президентских выборах. Спустя четыре дня ЦИК Киргизии официально признала Жапарова победителем досрочных выборов главы государства.

21 января он официально сложил полномочия премьер-министра республики. На этом посту его заменил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.