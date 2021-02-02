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Учителей не будут принуждать к ведению социальных сетей

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Российские учителя не должны будут в обязательном порядке вести аккаунты в социальных сетях. Об этом 2 февраля рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

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Глушко отметил, что преподаватели также не должны будут отчитываться о своих действиях в соцсетях.

Министр подчеркнул, что в социальных сетях сейчас зарегистрировано много учителей, которые публично рассказывают о своей жизни и профессии, чтобы быть интересными учителям и понятными для их родителей.

«Поэтому это абсолютно добровольная история. Мы можем только приветствовать творчество. Не будет никакой отчетности, не будет никакого принуждения. Наоборот, мы считаем, что это новая возможность стать понятными и интересными и самим чему-то учиться новому для педагогов, которые этого захотят», — прокомментировал Дмитрий Глушко в рамках эфира проекта «ТопБлог».

«ТопБлог» — это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». С его помощью каждому дают шанс стать популярным блогером. В 2021 году появилось новая категория «Про образование». Попробовать свои силы в ведении блогов в социальных сетях в ее рамках могут учителя, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей и родители учеников.

На платформе «Россия — страна возможностей» реализуется также проект «Профстажировки 2.0». В 2019 году автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» и страховое акционерное общество ВСК подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

ВСК является одним из партнеров-работодателей проекта и организует стажировки для победителей конкурса студенческих работ. Как отмечал председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк, компания предоставляет молодым специалистам возможность обучаться и развивать свои компетенции, построить карьеру в любом регионе РФ.

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