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Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления

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Погода в столичном регионе на этой неделе будет переменчивая. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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«3 февраля к вечеру и 4 февраля днем погоду будет определять циклон, который придет с Запада, в связи с чем ожидается понижение атмосферного давления почти на 10 единиц», — цитирует синоптика телеканал «Звезда».

В среду еще сохранится довольно морозная погода. Температура ночью составит –10...–2 градусов, днем –4...–6.

«В ночь на 4 февраля станет заметно теплее: небольшой снежок и 0...–2 в утренние часы. Но к вечеру температура понизится до –5 градусов, а ветер будет усиливаться, из-за того что ворвется циклон с ледяным арктическим воздухом, влияние которого будет сохраняться до выходных», — рассказала Позднякова.

Начиная с выходных давление начнет расти. Постепенно власть над погодой перейдет к антициклону, что изменит температурный режим на более низкие значения. В пятницу в столичном регионе еще сохранится снег и ночью температура составит –10...–12 градусов, по области до –15. Днем –8...–10 в городе, по области –7...–12.

В выходные произойдет существенное понижение температуры. Температура в ночь на 6 февраля понизится до –15...–20 градусов, а днем ожидается –12...–17. В воскресенье сохранятся сильный ветер и мороз. Осадков при этом не ожидается.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре сообщили, что 2 февраля в Москве ожидается погода без осадков и переменная облачность.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании: после относительно теплой погоды к концу недели в столицу придет настоящая зимняя стужа, а на следующей неделе столбики термометров могут опуститься до –28 градусов, что в феврале уже считается аномальными морозами, сообщается на сайте kp.ru.

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